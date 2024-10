Veneto – Operaio cade dal tetto: è gravissimo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Questa mattina, intorno alle 9.30, si è verificato un grave incidente sul lavoro in via Taliercio a Spresiano, il secondo nell’arco di due giorni. Un operaio di 56 anni, residente a San Donà di Piave, è caduto dal tetto del bocciodromo comunale dove stava svolgendo lavori di manutenzione.

L’uomo, ferito seriamente, è stato soccorso dal personale del Suem 118 e trasportato in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Le sue condizioni sono gravi, ma attualmente non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell’Ulss 2 e i carabinieri della stazione di Spresiano per effettuare i rilievi necessari e accertare la dinamica dei fatti.