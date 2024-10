Veneto – Omicidio Cecchettin: domani Turetta per la prima volta in aula

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Filippo Turetta comparirà domani per la prima volta in un’aula di tribunale, durante la seconda udienza del processo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, attualmente in corso a Venezia.

La presenza dell’imputato è stata confermata dal suo legale, il professor Giovanni Caruso, in una nota diffusa all’ANSA. “In risposta alle numerose richieste pervenute, il professor Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta, conferma che domani l’imputato sarà presente in udienza davanti alla Corte d’Assise e si sottoporrà all’interrogatorio”.