VENETO – Non torna a casa per pranzo: trovato in fin di vita ai bordi del bosco

Intervento del Soccorso Alpino a Feltre (Belluno)

È stato trasportato all’ospedale in gravi condizioni un 82enne di Feltre, rimasto ferito quest’oggi a seguito di un incidente ancora da chiarire. Attorno alle 13 la Centrale del 118 era stata attivata per il mancato rientro all’ora di pranzo dell’uomo, che si trovava a prendere legna con la motocarriola sul limitare del bosco in località Fornaci di Villabruna. Non conoscendo però inizialmente la posizione, una squadra del Soccorso alpino di Feltre si è recata a casa dei familiari che avevano lanciato l’allarme, per poi dirigersi nella direzione indicata. Una volta sul posto, la squadra ha ritrovato a terra incosciente con un probabile trauma cranico e ferite alle mani l’anziano, probabilmente scivolato nel tentativo di sorreggere la motocarriola, trovata ancora accesa. Subito è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, atterrato nel prato vicino. Preso in carico dall’equipe sanitaria, all’uomo sono state prestate le prime cure urgenti. Caricato a bordo, è stato subito trasportato a Treviso.