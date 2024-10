Veneto – Studente di 15 anni finisce con lo scooter contro un’auto e muore

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tragedia della strada a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Venerdì 25 ottobre, poco prima delle 8 del mattino, un giovane di 15 anni, Kevin Gentilin, ha perso la vita in un incidente mentre si recava a scuola in sella alla sua Vespa blu lungo via Sile. Kevin frequentava l’istituto agrario Sartor.

Il fatale impatto è avvenuto nei pressi della rotonda con via delle Industrie, vicino alle Officine Meccaniche. Dopo scontro violento con un’automobile Fiat Bravo, condotta da un 43enne di vedelago, il giovane è finito a terra ed è deceduto sul colpo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti presenti sulla scena, ma all’arrivo dell’ambulanza del Suem 118 per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per accertare la dinamica esatta dello scontro. L’incidente ha causato lunghe code e disagi al traffico nella zona di via Sile, bloccata per diversi minuti mentre venivano effettuati i rilievi necessari.