Veneto – Muore in ospedale a 48 anni per un’infezione al cuore: aperta inchiesta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Debora Danieli, 48 anni, di Ponte San Nicolò, è deceduta il 30 dicembre 2024 all’ospedale di Padova dopo otto mesi di agonia a causa di un’infezione da Staphylococcus Aureus, probabilmente contratta durante un intervento cardiochirurgico. La Procura di Padova ha avviato un’indagine per omicidio colposo contro ignoti, su denuncia dei familiari, che sospettano errori medici.

La donna, a cui era stato diagnosticato un tumore al seno nel gennaio 2024, aveva sospeso le cure oncologiche dopo la scoperta di una malformazione cardiaca, sottoponendosi a due interventi. Dimessa dopo il secondo, era stata nuovamente ricoverata per un’infezione devastante che ha reso vane le cure successive, culminando nell’ultimo ricovero durante le festività natalizie.

La famiglia, insoddisfatta delle spiegazioni ricevute dall’ospedale, ha chiesto un’autopsia giudiziaria per chiarire le cause del decesso. La Procura ha nominato tre esperti per eseguire l’esame, fissato per il 13 gennaio 2025. La vicenda rimane aperta, con l’obiettivo di accertare eventuali responsabilità mediche.