VENETO – Muore dopo due giorni 17enne caduto in bici

Un 17enne di Sanguineto (Verona) è morto all’ospedale di Trento dopo che vi era stato ricoverato il 2 luglio. Si tratta di Nicholas Burchiellaro. Il ragazzo, studente dell’Istituto Alberghiero Don Calabria, che si trovava in Val di Fassa per uno stage, è caduto con la sua mountain bike lungo la statale 48 per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Vigo di Fassa e Cavalese. Non è chiaro se sia caduto autonomamente o per causa di qualche altro veicolo. E’ stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e portato in codice rosso in ospedale a Trento. Le sue condizioni sono via via peggiorate fino a ieri, quando è morto.