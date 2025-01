Veneto – Muore cadendo dalla bici da cross

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un tragico incidente ha tolto la vita a Ivan Luccon, 50 anni, parrucchiere di Motta di Livenza. L’uomo si trovava ieri presso il bike park “Grappa Gravity Games” di Borso del Grappa, noto per i suoi percorsi dedicati al downhill e alle evoluzioni in bicicletta, quando è avvenuta la fatalità.

Luccon, in sella alla sua bici da cross, stava affrontando un percorso caratterizzato da salti e buche. Durante una discesa, la ruota anteriore del mezzo si sarebbe improvvisamente bloccata all’inizio di un dosso, facendo perdere il controllo al ciclista. L’uomo è stato sbalzato in aria, ricadendo violentemente a terra con un impatto fatale tra collo e schiena.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per Ivan Luccon non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. La comunità di Motta di Livenza è sconvolta dalla perdita di un uomo descritto come solare e appassionato di sport.