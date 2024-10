Veneto – Morta la ragazzina di 12 anni travolta da un treno

È deceduta in serata all’ospedale di Padova la ragazzina di 12 anni che nel pomeriggio era stata travolta da un treno a un passaggio a livello, che in quel momento era chiuso.

Secondo fonti ospedaliere, la giovane è arrivata al pronto soccorso pediatrico intorno alle 15 in condizioni disperate a causa dei gravi politraumatismi riportati. Le sue condizioni critiche non hanno consentito di sottoporla a interventi chirurgici. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla, ma intorno alle 22 la ragazza ha subito un arresto cardiaco, rivelatosi purtroppo fatale.