VENETO – Montagna: recuperate una fungaiola ferita e una turista inglese colta da panico

Verso le 11.15 il Soccorso alpino della Val di Zoldo è stato allertato per una signora di Mira (VE) che, partecipando assieme ai figli a un’uscita micologia, messo male un piede aveva riportato una distorsione. La donna, che si trovava un centinaio di metri all’interno di un bosco nella zona di Palafavera, è stata raggiunta da una squadra, caricata in barella, trasportata alla strada e affidata all’ambulanza. Attorno alle 15 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto non distante dal sentiero numero 277 della Croda del Banco ad Auronzo. Allontanatasi una decina di metri dal tracciato, una 26enne inglese si era trovata in difficoltà e, intimorita, non era più stata capace di spostarsi. Individuata dalle coordinate Gps, dalla ragazza si è portato il tecnico di elisoccorso, sbarcato poco più in basso con un verricello di 30 metri. Dopo essersi spostati in un punto distante dalla parete, agevole per il recupero, entrambi sono stati issati a bordo. L’escursionista, illesa, è stata lasciata al Passo Tre Croci dove aveva la macchina.