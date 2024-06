VENETO – Minaccia con coltello la moglie che scappa dai vicini. Arrestato

I carabinieri di Vigodarzere (Padova) hanno arrestato un uomo di 63 anni, residente a Villafranca Padovana, per maltrattamenti e minacce di morte alla moglie. È stata la stessa vittima a chiamare il 112, rifugiandosi presso i vicini di casa per sfuggire all’aggressione del marito.

La donna ha raccontato che poco prima, mentre si trovava in casa, era stata minacciata di morte dal marito, il quale la inseguiva brandendo un coltello da cucina. Per sottrarsi all’aggressione, era uscita dall’abitazione cercando rifugio, ma era stata raggiunta e fermata dal marito, che l’aveva spinta contro un mezzo agricolo in transito sulla strada. Nonostante ciò, la vittima è riuscita a divincolarsi e a trovare riparo presso i vicini.

Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta sul posto, arrestando l’uomo, che è stato poi trasferito alla Casa Circondariale di Padova, a disposizione dell’autorità giudiziaria.