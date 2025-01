Veneto – Mercedes prede fuoco: fumo e disagi in tangenziale, danni a cabina elettrica

Auto in fiamme danneggia una centralina elettrica e crea disagi al traffico a Silea. Altro intervento per incidente a Ponzano

Martedì 21 gennaio, poco prima delle 13:00, un incendio ha completamente distrutto una Mercedes Classe A in Via Lanzaghe, all’altezza del sottopassaggio di Silea (TV). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, che hanno spento il rogo, ma i prodotti della combustione hanno invaso la tangenziale sovrastante, causando difficoltà al traffico.

Le fiamme hanno anche danneggiato una centralina elettrica, provocando disagi alle abitazioni e agli esercizi commerciali della zona. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte della squadra intervenuta. Presenti sul posto i carabinieri e personale di Veneto Strade per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse intorno alle 14:30.

Altro intervento a Ponzano Veneto

Sempre in mattinata, i vigili del fuoco sono stati chiamati a Ponzano Veneto, in Via Roma, per un incidente stradale tra due auto. Sebbene i veicoli abbiano riportato danni significativi, non ci sono stati feriti. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi, mentre il personale del Suem e la polizia stradale hanno gestito la situazione sul posto.