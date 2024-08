VENETO – Maxi tamponamento in A4: coinvolta auto della Polstrada. Zaia: “Auguri di pronta guarigione agli agenti”

Incidente stamane in Autostrada A4 sullo svincolo dell’A31 Valdastico. Si è verificato un maxitamponamento nel quale è rimasta coinvolta anche un’auto della Polstrada di Bassano del Grappa. Due agenti a bordo dell’auto sono rimasti feriti e portati in ospedale. Non versano in gravi condizioni.

“Voglio fare gli auguri di pronta guarigione ai due agenti della polizia stradale di Bassano del Grappa che sono stati coinvolti nel tamponamento avvenuto questa mattina in A4. Ricordo che questi poliziotti sono ogni giorno impegnati nel pattugliare le nostre strade e nel garantire la sicurezza di tutti coloro che vi transitano, mettendo spesso a repentaglio le loro stesse vite. Per questo colgo l’occasione anche di ringraziarli di questo prezioso impegno che garantisce la sicurezza di tutti”.

Lo dichiara il Presidente della Regione Luca Zaia commentando la notizia del maxi tamponamento accaduto lungo l’autostrada A4 sullo svincolo per la A31 Nord, nel quale è stata coinvolta un’auto della polizia stradale di Bassano con a bordo due agenti che sono rimasti feriti e trasportati in ospedale per accertamenti.

“Estendo l’augurio di pronta guarigione anche alle altre persone coinvolte nell’incidente – conclude Zaia -. Siamo nei giorni da bollino nero per le nostre strade, percorse da migliaia di veicoli nell’esodo per le vacanze d’agosto. Rinnovo il grazie al personale della Polstrada e delle forze dell’ordine impegnate a far sì che tutto si svolga senza particolari problemi di sicurezza”: