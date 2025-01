Veneto – Maxi sequestro di lamette Gilette contraffatte: tre denunce

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nell’ambito dei controlli finalizzati a tutelare la proprietà industriale dalle condotte di introduzione nel territorio nazionale, detenzione per la vendita, commercializzazione e distribuzione di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, nelle scorse settimane le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno eseguito, presso la sede di un distributore di cosmetici trevigiano, un sequestro di 35.000 lamette da barba “GILLETTE” abilmente contraffatte, che l’imprenditore aveva acquistato da una società di Milano, la quale, a sua volta, le aveva importate dalla Svezia.

I tre amministratori della società lombarda, pertanto, sono stati segnalati per i reati di ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti contraffatti, mentre, allo stato, non sono emersi elementi di reità a carico del grossista trevigiano.

La società milanese è stata anche segnalata per la responsabilità amministrativa degli enti, tenuto conto che i reati ascrivibili ai suoi amministratori rilevano, sul piano sanzionatorio, anche nei confronti della persona giuridica.

Le indagini hanno avuto origine da una segnalazione pervenuta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Melegnano che, nell’ambito di un’autonoma attività investigativa, aveva individuato un’importazione sospetta di lamette da barba “GILLETTE”, acquistate dalla predetta società di Milano.

Da tali premesse si è reso quindi necessario controllare tutti i clienti della società milanese che avevano acquistato quel prodotto, fra cui il distributore operante nella Marca.

E’ importante sottolineare che la contraffazione è stata confermata anche dall’ufficio antifrode della società titolare del marchio, che ha fornito un fondamentale supporto nell’esecuzione degli accertamenti, permettendo ai finanzieri di motivare il sequestro probatorio di tutta la merce, successivamente convalidato dalla Procura della Repubblica di Treviso.

L’operazione della Guardia di Finanza di Treviso, in sinergia con le fiamme gialle lombarde, ha avuto il fine di tutelare la proprietà industriale dalle condotte di introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, commercializzazione e distribuzione di prodotti industriali con marchi contraffatti e continuerà per disarticolare, in Italia e all’estero, la catena logistica, organizzativa e strutturale delle filiere illecite.