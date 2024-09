Veneto – Maxi sequestro di ketamina e hashish: arrestato un giovane padovano

La Polizia di Padova ha arrestato un giovane di Cadoneghe (Padova) che è stato trovato in possesso di oltre 17 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cui ketamina e hashish. L’operazione è partita da un controllo di routine effettuato da una Volante, che ha fermato nel capoluogo un giovane alla guida di uno scooter senza patente. Il passeggero portava con sé una borsa contenente cinque panetti di hashish, del peso complessivo di mezzo chilogrammo, insieme a un apparecchio per sottovuoto, una bilancia e un contenitore in plastica con tracce di ketamina, confermate poi dalle analisi della Polizia scientifica.

A seguito di questo controllo, gli agenti della Squadra Mobile hanno esteso le perquisizioni alle abitazioni dei due fermati. Nel garage di uno di loro, sono stati sequestrati ulteriori 10 chilogrammi di ketamina, 5 chilogrammi di marijuana, un chilo e mezzo di panetti di hashish, 600 grammi di pasticche di ecstasy e altro materiale utilizzato per il confezionamento. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane.