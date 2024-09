Veneto – Marito e moglie trovati morti: sui corpi colpi d’arma da fuoco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tragedia a Tarzo, in provincia di Treviso, dove questa mattina, giovedì 26 settembre, due anziani coniugi sono stati rinvenuti senza vita nella loro abitazione in via Col Maggiore di Sopra. L’uomo aveva 90 anni e la donna 82. I corpi si trovavano in camera da letto con segni di ferite da arma da fuoco sui corpi. Sul posto il Suem e i carabinieri per le indagini del caso. I militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica, anche se le prime ipotesi portano a pensare ad un caso di omicidio-suicidio: l’uomo potrebbe aver sparato alla moglie per poi togliersi la vita con la stessa arma, una pistola detenuta regolarmente per uso sportivo.