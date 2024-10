Veneto – Mansarda a fuoco: salvi i residenti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dalle 18:15, di lunedì 21ottobre, i vigili del fuoco stanno operando in via Roma a Vigodarzere per l’incendio che ha coinvolto una mansarda e la copertura del tetto: nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Padova con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala, il carro aria e 11 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando un incendio generalizzato dell’abitazione di due piani e la mansarda.

Ancora in corso le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco e il sopralluogo per determinare le cause dell’incendio.