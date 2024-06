VENETO – Maltempo almeno fino a mercoledì: stato di attenzione in mezza regione

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido dalle ore 14.00 di oggi fino alle 0.00 di mercoledì 26 giugno, che conferma lo stato di attenzione per criticità idraulica lungo il fiume Adige per il permanere di livelli sostenuti lungo tutta l’asta e per le puntuali criticità che interessano il corpo arginale a valle di Badia Polesine e segnala lo stato di attenzione per allerta idrogeologica gialla sul bacino del Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige. Nello stesso bacino si segnala il possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e di bonifica; rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. In sostanza lo stato di attenzione vi è nel Veronese, Rodigino, Basso Vicentino e Padovano.

Le previsioni meteo di Arpav indicano fino a buona parte di mercoledì la regione sarà influenzata da un persistente flusso ciclonico dai quadranti orientali che manterrà condizioni di tempo moderatamente instabile o a tratti perturbato specie sulle zone centro-meridionali. Un impulso perturbato più significativo è previsto tra il pomeriggio/sera di oggi e la serata di domani martedì 25 giugno che porterà frequenti precipitazioni anche a carattere di rovescio od occasionale temporale, specie sulle zone centro-meridionali della regione dove i quantitativi complessivi potranno risultare anche consistenti e non saranno del tutto esclusi anche rovesci o locali temporali intensi. Mercoledì 26 sono previste ancora precipitazioni intermittenti in genere di scarsa entità od al più localmente contenuta.

Segnalazione Meteo

Tra il pomeriggio di lunedì e la serata di martedì sono previste frequenti precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle zone centro-meridionali della regione. I quantitativi complessivi di pioggia potrebbero risultare consistenti. (ADB)

Previsioni del Tempo

Lunedì 24 pomeriggio/sera:

Cielo: In prevalenza coperto, con occasionali schiarite in montagna e in pianura su Veneziano, Trevigiano e zone limitrofe.

In prevalenza coperto, con occasionali schiarite in montagna e in pianura su Veneziano, Trevigiano e zone limitrofe. Precipitazioni: Piogge estese/discontinue verso sud-ovest, locali/occasionali verso nord-est, con piovaschi, rovesci e temporali.

Piogge estese/discontinue verso sud-ovest, locali/occasionali verso nord-est, con piovaschi, rovesci e temporali. Temperature: Andamento irregolare in pianura e aumento sui monti, con valori pomeridiani molto sotto la media e serali vicini alla media.

Martedì 25:

Cielo: Prevalentemente nuvoloso, con momenti di copertura totale alternati a schiarite parziali.

Prevalentemente nuvoloso, con momenti di copertura totale alternati a schiarite parziali. Precipitazioni: Probabilità medio-alta (50-75%) per piogge distribuite durante la giornata, con piovaschi, rovesci e temporali.

Probabilità medio-alta (50-75%) per piogge distribuite durante la giornata, con piovaschi, rovesci e temporali. Temperature: Leggero/moderato calo rispetto a lunedì; valori notturni prossimi alla media, valori diurni molto sotto la media.

Leggero/moderato calo rispetto a lunedì; valori notturni prossimi alla media, valori diurni molto sotto la media. Venti: Da nord-est moderati/tesi fino al mattino, poi deboli/moderati nel pomeriggio. Nelle valli, deboli/moderati con direzione variabile, in alta montagna moderati/tesi da sud-est.

Da nord-est moderati/tesi fino al mattino, poi deboli/moderati nel pomeriggio. Nelle valli, deboli/moderati con direzione variabile, in alta montagna moderati/tesi da sud-est. Mare: Mosso.

Mercoledì 26:

Cielo: In pianura nuvoloso, con alternanza di nuvole e schiarite nel pomeriggio. In montagna, alternanza di nuvole e schiarite per tutto il giorno.

In pianura nuvoloso, con alternanza di nuvole e schiarite nel pomeriggio. In montagna, alternanza di nuvole e schiarite per tutto il giorno. Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) fino al pomeriggio, in diminuzione di sera. Piogge a tratti diffuse durante la giornata, con piovaschi, rovesci e qualche temporale, in esaurimento di sera.

Probabilità medio-bassa (25-50%) fino al pomeriggio, in diminuzione di sera. Piogge a tratti diffuse durante la giornata, con piovaschi, rovesci e qualche temporale, in esaurimento di sera. Temperature: In calo fino al mattino, con andamento irregolare dal pomeriggio, con leggere/moderate differenze rispetto a martedì.

In calo fino al mattino, con andamento irregolare dal pomeriggio, con leggere/moderate differenze rispetto a martedì. Venti: Deboli/moderati, da est in alta montagna e variabili altrove.

Deboli/moderati, da est in alta montagna e variabili altrove. Mare: Da mosso a poco mosso nel corso della giornata.

Giovedì 27:

Cielo: Poco o parzialmente nuvoloso, con localmente tratti nuvolosi e qualche pioggia nel pomeriggio, più probabile su rilievi e zone limitrofe.

Poco o parzialmente nuvoloso, con localmente tratti nuvolosi e qualche pioggia nel pomeriggio, più probabile su rilievi e zone limitrofe. Temperature: In aumento.

