VENETO – Malore verso la Madonna della Corona, interviene il Soccorso Alpino

Verso le 10.20 di domenica mattina il Soccorso alpino di Verona è stato attivato in supporto all’ambulanza per un malore alla fine del sentiero della Madonna della Corona. Scendendo con altre persone, un 73enne padovano, si era infatti sentito poco bene a un quarto d’ora dall’abitato. Sul posto si è diretta una squadra partita da Verona e un soccorritore avvicinatosi da Caprino. Una volta raggiunto l’uomo e verificate le sue condizioni, il personale sanitario ha richiesto l’intervento dell’elicottero di Verona emergenza, che lo ha preso in carico, imbarcato e trasportato all’ospedale di Negrar per le verifiche del caso.