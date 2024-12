Veneto – Madre e figlia investite in un parcheggio: l’autista fugge

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella serata di martedì, nel parcheggio dell’ospedale Fracastoro di San Bonifacio, un’auto ha investito una donna di 50 anni e la madre 90enne per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Fortunatamente, le due donne non hanno riportato ferite gravi e sono state trasportate al Pronto Soccorso per accertamenti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 19. Le due donne, accompagnate da un’altra figlia dell’anziana non coinvolta nell’impatto, stavano lasciando il nosocomio quando una vettura in movimento nell’area di sosta avrebbe urtato la 50enne, che cercava di proteggere la madre. Nonostante i tentativi di evitarlo, l’anziana è stata colpita dalla carrozzeria.

Subito dopo l’incidente, l’auto si è dileguata senza fermarsi. Le vittime hanno chiesto aiuto al personale sanitario, che ha fornito immediata assistenza. Entrambe se la sono cavata con lievi contusioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Bonifacio, che hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabile. Fondamentali per l’identificazione potrebbero essere le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a collaborare per individuare l’investitore.