Veneto – Madre di tre figli investita e uccisa mentre attraversa la strada

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di Fouzia Ben Lenda, una donna marocchina di 49 anni e madre di tre figli, nella mattinata di oggi, 23 gennaio. La tragedia si è consumata intorno alle 7 in via Silvio Pellico, ad Albignasego, nella provincia di Padova.

La donna, residente a Solesino, era giunta ad Albignasego in autobus per recarsi al lavoro presso un’azienda di floricoltura. Dopo essere scesa dal mezzo, stava attraversando la strada quando è stata investita da un furgone Iveco condotto da un quarantenne del posto.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri di Albignasego, al momento dell’impatto la visibilità era scarsa a causa della pioggia. Il conducente del furgone avrebbe dichiarato di essersi accorto della donna solo all’ultimo istante, senza riuscire a evitarla.

Immediato l’intervento dei sanitari del Suem 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare la donna, ma ogni sforzo è stato vano. Fouzia Ben Lenda è stata dichiarata deceduta sul posto.

Il pubblico ministero di turno è stato informato dell’accaduto e ha autorizzato la rimozione della salma, che è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il conducente del furgone, come previsto dalla procedura, è stato sottoposto ad accertamenti clinici per verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell’incidente. Potrebbe ora essere indagato per omicidio colposo stradale.

La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore per consentire agli operatori di completare i rilievi e le attività necessarie. Si tratta del terzo incidente mortale dall’inizio dell’anno sulle strade della provincia di Padova.