Veneto – Lotta allo spaccio: quattro arresti a Padova

La polizia di Padova ha arrestato tre cittadini stranieri per reati legati allo spaccio di droga, mentre una quarta persona è stata fermata in esecuzione di una condanna definitiva per furto.

Gli arresti sono stati effettuati in momenti diversi durante i controlli di prevenzione disposti nella città euganea. Il primo a finire nella rete degli agenti è stato un 27enne nigeriano, sorpreso a vendere una dose di eroina per 10 euro a una giovane acquirente. L’uomo, irregolare in Italia e già arrestato nel 2023 e 2024 per spaccio, è stato fermato immediatamente dopo lo scambio. Durante la perquisizione, gli sono stati trovati 195 euro, presumibilmente frutto dell’attività illecita. Condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione e a una multa di 550 euro, il nigeriano è stato trasferito, su disposizione del questore, al C.P.R. di Palazzo San Gervasio (Potenza) in attesa del rimpatrio definitivo.

Il secondo arresto ha coinvolto un 23enne tunisino, anch’egli irregolare e con precedenti penali, sorpreso mentre cercava di nascondere alcune bustine di cocaina, per un totale di circa 10 grammi, insieme a un bilancino di precisione. Bloccato prima che potesse tentare la fuga, gli sono stati sequestrati anche 380 euro. Processato per direttissima, con udienza rinviata e applicazione del divieto di ritorno a Padova, è stato successivamente collocato presso lo stesso C.P.R. nel potentino.

Un terzo arresto per droga ha riguardato un 25enne egiziano, trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish.

Infine, la Squadra Mobile ha rintracciato un cittadino romeno, destinatario di una condanna definitiva a 10 mesi di carcere e a una multa di 300 euro per un furto aggravato commesso nel 2015 nella provincia di Bergamo.