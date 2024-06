VENETO – Litiga col socio e gli incendia auto e casa

Un uomo di 81 anni di Cimadolmo (Treviso) è stato identificato come il presunto responsabile di un incendio doloso che ha coinvolto due automobili e parte dell’abitazione di un imprenditore 79enne della stessa località. L’incidente è avvenuto la scorsa notte.

I Carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti sul luogo dell’incendio. Secondo le indagini, il sospettato, ora indagato per incendio doloso, avrebbe agito a causa di attriti con la vittima, suo socio, per divergenze sulla gestione di un’azienda all’estero.

Fortunatamente, non si segnalano danni a persone.

La notizia dei vigili del fuoco di domenica 23 giugno

Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 2 di domenica 23 giugno, per l’incendio di due autovetture parcheggiate in un ricovero mezzi in via Callarghe, a San Polo di Piave (TV): nessuna persona è rimasta coinvolta.

Impegnate le squadre dei vigili del fuoco giunte da Conegliano e Treviso, con un’autopompa e due autobotti per un totale di 9 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, che sono riusciti ad evitare un rogo generalizzato.

Le fiamme oltre a bruciare le due auto si sono estese alla facciata e al primo piano dell’abitazione, causando notevoli danni da fumo.

Indagini da parte dei tecnici dei vigili del fuoco e per l’accertamento sulle cause dell’incendio. Sul posto i carabinieri.

Le operazioni di completo spegnimento bonifica e messa in sicurezza del luogo sono terminate all’alba.