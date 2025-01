Veneto – Latitante per violenza sessuale su minore arrestato in Paraguay

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un latitante italo-brasiliano di 45 anni, ricercato dal settembre 2024 per violenza sessuale su minori, è stato individuato e arrestato nella città di Ciudad del Este, in Paraguay, grazie al lavoro dei Carabinieri di Verona e alla collaborazione internazionale.

L’uomo, condannato a 5 anni e 2 giorni di reclusione per fatti commessi a Verona tra giugno e luglio 2016, aveva cercato rifugio nell’area nota come “Triple Frontera,” al confine tra Argentina, Brasile e Paraguay, nella speranza di far perdere le proprie tracce.

Nonostante le precauzioni adottate per sfuggire alla cattura, è stato rintracciato dalla polizia paraguayana, attivata dal servizio di cooperazione internazionale del Ministero dell’Interno su segnalazione dei Carabinieri di Verona. A Ciudad del Este, gli è stato notificato l’ordine di arresto emesso dall’Autorità Giudiziaria italiana.

Attualmente, il 45enne si trova in un carcere paraguayano, dove rimarrà fino alla decisione sulla sua estradizione, attesa nelle prossime settimane.