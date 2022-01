VENETO – Lancio selvaggio di petardi, denunciato il responsabile

La polizia locale di Mestre ha denunciato un ragazzo, di 23 anni, ritenuto colpevole del reato di “getto pericoloso di cose”. Mercoledì, infatti, in zona Riviera XX settembre, a Mestre, dopo diverse segnalazioni nella zona i poliziotti hanno visto, grazie alle telecamera di videosorveglianza, che il giovane faceva saltare in aria petardi vicino a delle persone, che scappavano spaventate.

Identificato un gruppo di ragazzi di circa quindici unità, la polizia ha poi visto che il 23enne faceva esplodere potenti petardi vicino a dei passanti, costringendo a farli scappare. Il sospettato è quindi salito su un’auto posteggiata sul posto, insieme ad altri tre ragazzi, andando verso piazza XXVII ottobre, ma il conducente ha perso il controllo finendo contro un cordolo dell’isola di traffico e ribaltandosi.

Sopraggiunta la pattuglia, quasi tutti i giovani (tranne uno, datosi alla fuga, sono stati identificati). Il conducente dell’auto, 25 anni, è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza mentre per gli altri tre è scattata una sanzione. Il responsabile del lancio di petardi è stato denunciato per “getto pericoloso di cose”.