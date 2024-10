Veneto – La polizia salva quattro persone dalle acque del Bacchiglione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Quattro persone – una donna che si era gettata in acqua e tre giovani che avevano tentato di soccorrerla – sono state salvate dalle acque del fiume Bacchiglione, a Padova, grazie all’intervento di una Volante della Questura dotata delle “sacche da lancio” per salvataggi in acqua.

L’episodio è avvenuto intorno alle 3:00 di questa mattina, quando una pattuglia è stata allertata per la presenza di una persona che si era lasciata cadere nel fiume Bacchiglione. Giunti all’inizio del lungargine Scaricatore, gli agenti sono stati indirizzati da un gruppo di giovani verso il punto dove la donna, dopo essere salita sul parapetto, si era seduta e si era lasciata cadere nel vuoto.

Alcuni ragazzi si erano avvicinati alla sponda nel tentativo di aiutarla. Gli agenti, dotati delle sacche per salvataggi, hanno seguito le grida di aiuto illuminando la zona con le torce e individuato cinque persone immerse nell’acqua e nel fango. Con le sacche da lancio, gli agenti sono riusciti a mettere in salvo la donna di 34 anni e tre ragazzi che avevano tentato di soccorrerla: una 24enne padovana e due fratelli boliviani di 19 e 22 anni. Tutti sono stati successivamente portati in ospedale.

Queste sacche da lancio sono state fornite a tutte le Volanti della Questura in seguito alla tragica scomparsa dell’Assistente Capo Domenico Zorzino, che perse la vita il 3 marzo 2023 nel tentativo di soccorrere un uomo caduto con l’auto nel canale Gorzone.