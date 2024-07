VENETO – Investe due persone e fugge: muore un disabile, ferita una donna, caccia al pirata

Tragedia della strada domenica sera, 14 febbraio poco dopo le 21, a Tempio di Ormelle in provincia di Treviso. Massimo Feletto, un uomo di 50 anni affetto da disabilità, è stato investito e ucciso da un’auto il cui guidatore si è poi dileguato senza prestare soccorso. L’incidente è avvenuto in via Campagne.

All’arrivo dei soccorritori del Suem 118, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso di Feletto che era in compagnia della sua badante 41enne di origine marocchina, rimasta ferita. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente peri rilievi e le indagini sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Conegliano. L’auto si è dileguata in direzione di Ormelle. Sotto choc la comunità di San Polo di Piave dove Massimo Felletto, conosciuto ed amato, lavorava nell’orto di Casa Vittoria