VENETO – Interventi del Soccorso Alpino: dal 13enne ferito al ciclista dell’Ultrabericus

INTERVENTI DI DOMENICA

* Attorno alle 16 il Soccorso alpino di Verona è stato allertato, per un giovane escursionista che si era fatto male a nord del Corno Mozzo. Il tredicenne di Rovereto (TN), che stava camminando assieme ai suoi genitori, messo male un piede aveva riportato la probabile frattura della tibia. Tre soccorritori, che avevano appena ultimato un addestramento di Stazione, sono subito partiti e, dopo averlo raggiunto, gli hanno prestato le prime cure stabilizzandogli la gamba. Il ragazzo è poi stato preso in carico dall’equipe medica e dal tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Verona emergenza, atterrato nelle vicinanze. Imbarcato, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento.

* Attorno alle 15.20 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Padova, per un’escursionista che si era fatta male dopo essere scivolata lungo un sentiero del Monte Cinto. Dieci soccorritori, tra i quali un medico e due infermiere, hanno raggiunto E.N., 38 anni, di Cappella Maggiore (TV), e le hanno prestato le prime cure a seguito della possibile frattura di un polso e delle escoriazioni riportate. Dopo essere stata caricata sulla barella portantina, l’infortunata, che stava scendendo con un’amica al momento dell’incidente, è stata trasportata per circa un chilometro e mezzo fino al rendez vous con l’ambulanza della Croce rossa.

SABATO

Verso le 16, mentre stava prestando assistenza lungo il percorso della gara di corsa Ultrabericus sui Colli Berici, il Soccorso alpino di Padova è stato attivato per un atleta colto da malore nella zona di Pederiva, nel comune di Arcugnano. Sette soccorritori, tra i quali un’infermiera, si sono portati a piedi nel bosco dove A.P., 52 anni, di Rovolon (PD) si era sentito poco bene. Dopo averlo assistito, la squadra lo ha caricato in barella e trasportato oltre 700 metri fino all’ambulanza, che lo ha preso in carico. Attorno alle 17.30 è scattata la seconda emergenza, a seguito della caduta in mountain bike di un ciclista, che stava percorrendo assieme a un amico una strada sterrata del Monte Mottolone, ad Arquà Petrarca. L’uomo, un 51enne di Fratta Polesine (RO), che aveva riportato la sospetta frattura della tibia, è stato raggiunto da sei soccorritori – tra di loro un’infermiera – che, dopo avergli stabilizzato la gamba, lo hanno imbarellato e portato all’ambulanza che distava un’ottantina di metri. Una volta trasferito a bordo, il mezzo è partito in direzione dell’ospedale di Schiavonia.