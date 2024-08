VENETO – Inizia la scuola: sequestrati 3 milioni di articoli irregolari cinesi

Nell’ambito delle attività istituzionali volte a garantire il corretto funzionamento del mercato e in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova hanno intensificato i controlli per individuare eventuali irregolarità nella vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza per i consumatori.

In questo contesto, i Baschi Verdi del Gruppo di Padova hanno sequestrato circa 3 milioni di articoli scolastici e monili da un grossista nella zona industriale di Padova. I prodotti sequestrati mancavano delle informazioni minime richieste dal Codice del Consumo per il consumatore.

Durante l’operazione, è emerso che i prodotti, di origine cinese, tra cui penne, astucci, bracciali e collane, venivano messi in commercio senza indicazioni sulle caratteristiche merceologiche, sulla presenza di materiali o sostanze potenzialmente dannose per l’uomo, l’ambiente o le cose, senza i dati dell’importatore o del produttore e, in alcuni casi, con informazioni scritte esclusivamente in lingua cinese.

A causa delle irregolarità riscontrate, gli articoli sono stati sequestrati e il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Camera di Commercio di Padova per l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Questo sequestro dimostra concretamente l’impegno della Guardia di Finanza nella tutela del mercato dei beni e servizi e della libera concorrenza, contrastando le attività illecite che minacciano la proprietà industriale, il “Made in Italy”, il diritto d’autore e la sicurezza dei consumatori.