VENETO – Infortuni e cadute: anche oggi Soccorso Alpino al lavoro

Attorno a mezzogiorno una squadra del Soccorso alpino di Alleghe è intervenuta 200 metri sotto la cima del Col dei Baldi, dove, percorrendo la strada pastorale in compagnia, una 64enne di Jesi (AN) si era fatta male a un piede. Caricata a bordo della jeep, la donna è stata trasportata alla sede dell’ambulanza di Alleghe e da lì all’ospedale di Agordo. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato non distante dal Bivacco Comici, nelle cui vicinanze si era infortunato un escursionista. Il 26enne di Malnate (VA), che si trovava con due amici all’altezza del bivio con il sentiero 277 che conduce a Somadida, è stato issato a bordo con un verricello di 10 metri e accompagnato a Pieve di Cadore. Una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina è stata inviata sul sentiero 439, che collega il Rifugio Scoiattoli all’Averau. I soccorritori hanno quindi prestato il primo aiuto a una turista livornese di 50 anni a seguito di un possibile trauma alla caviglia. Trasportata a valle, la donna si è poi allontanata autonomamente.