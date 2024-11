Veneto – Incidente tra furgoncino e due auto: muore una donna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 12:35, di lunedì 4 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 51 Alemagna poco prima del Ponte Cadore nel comune di Perarolo (BL) per un incidente tra un furgoncino e due auto: una donna deceduta e una ferita.

I vigili del fuoco arrivati da Pieve di Cadore, hanno messo in sicurezza il furgoncino e l’auto che si sono scontrati ed estratto dal mezzo commerciale la conducente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della donna. La conducente dell’auto è stata stabilizzata dai sanitari ed elitrasportata in ospedale. Illesa la conducente della terza auto coinvolta. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico su viabilità alternativa ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.