Veneto – Auto contro camioncino della pulizia stradale: muore un uomo

Aggiornamento ore 16.50 dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco alle 13, di lunedì 11 novembre, lungo Via dei Vivai a Saonara (PD), per un incidente frontale tra un mezzo adibito alla pulizia delle strade e un’auto: un uomo deceduto e uno ferito.

I vigili del fuoco accorsi dal distaccamento di Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza i mezzi. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto constatare il decesso del 59enne alla guida della macchina spazzatrice. Ferito il conducente dell’auto, che è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale.

Sul posto i carabinieri e la polizia locale per effettuare i rilievi del sinistro e gestire la viabilità.

Un tragico incidente si è verificato oggi, 11 novembre, intorno alle 13, lungo la strada dei Vivai a Saonara, costando la vita a un uomo di 59 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità. La polizia locale sta indagando per stabilire le cause dell’impatto fatale, che sembrerebbe determinata da una manovra azzardata dell’automobilista.

I soccorsi Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, l’uomo è stato dichiarato morto. L’incidente ha causato lunghe code sia verso Padova che in direzione Piove di Sacco.