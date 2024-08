VENETO – Incidente in A4: un morto e due feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!

Poco dopo le 16:00, di mercoledì 28 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di San Stino di Livenza e Portogruaro al km 440+500 per un incidente stradale che ha coinvolto cinque mezzi pesanti: due autisti feriti.

Le squadre dei vigili del fuoco accorsi da Portogruaro e Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i due autisti rimasti incastrati, che sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico. Sul posto la polizia stradale e il personale di autostrade alto adriatico.

Qualche minuto dopo le 17:00 un altro incidente sempre in A4 tra gli svincoli di San Donà e Cessalto al km 429, direzione Trieste, per il tamponamento di un mezzo pesante da parte di un’auto: deceduto l’automobilista.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte del conducente dell’auto con targa slovena. Sul posto la polstrada e il personale autostradale.