VENETO – Incidente fra 5 auto ad Eraclea, coinvolti anche i carabinieri

Cinque auto sono state coinvolte in due incidenti collegati avvenuti la notte scorsa a Eraclea, sul litorale veneziano. Il primo incidente ha visto lo scontro di tre vetture, causando il lieve ferimento di una giovane di San Donà di Piave (Venezia). Sul luogo sono intervenuti i militari per effettuare i rilievi. Pochi istanti dopo, un’altra auto di passaggio, non accorgendosi della presenza di quattro veicoli sulla carreggiata, ha colpito la vettura di servizio dei militari. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per i militari, che erano appena scesi dal veicolo. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco, operando per circa tre ore.