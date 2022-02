VENETO – Incendio nella notte, in fiamme abitazione e deposito di ferro

Incendio nella notte veneta: succede a Campolongo Maggiore, in via Monte Ortone. L’allarme ieri sera alle 22.30, quando l’abitazione ha preso fuoco, con le fiamme che si sono sviluppate tra lo stabile e l’annesso deposito di materiale ferroso. Sul luogo i vigili del fuoco con 20 operatori, provenienti da Piove di Sacco, Mira e Mestre, oltre al personale del nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico), arrivato per accertare i danni di tipo ambientale. Le fiamme sono state circoscritte e l’incendio non si è sviluppato ulteriormente. Nessuna persona ferita, ma un furgone con all’interno diverse bombole di gpl è andato a fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio.