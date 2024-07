VENETO – Incendio in una cantina: 6 intossicati (video)

Nella notte va fuoco la cantina di uno stabile, coppia evacuata con l’autoscala dei vigili del fuoco.

Nella notte appena trascorsa, intorno alle ore 03.00, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Valeggio sul Mincio in via Salvo D’acquisto per un incendio cantina in un condominio di due piani. Sei persone sono rimaste intossicate dal fumo che ha invaso il vano scala e gli appartamenti.

I vigili del fuoco, giunti da Bardolino, Verona e Villafranca con 2 autopompe, un autobotte, un’autoscala e 14 operatori, hanno operato per lo spegnimento dell’incendio, che aveva coinvolto mobilio e suppellettili stoccati nella cantina, evitando che lo stesso si estendesse ai piani superiori. Delle sei persone coinvolte 4 sono riuscite ad uscire autonomamente dallo stabile, mentre 2 persone, bloccate sul balcone al secondo piano, sono state soccorse e tratte in salvo dall’autoscala dei pompieri. Tutte le persone coinvolte sono state assistite dal personale sanitario e per alcune di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale per accertamenti.

L’intervento si è concluso intorno alle ore 05.30 con la bonifica e la messa in sicurezza del condominio che è stato dichiarato parzialmente inagibile. Al vaglio del personale tecnico dei Vigili del fuoco le cause del rogo.