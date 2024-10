Veneto – Incendio in un negozio Zara: famiglie evacuate

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre a Padova, un incendio ha coinvolto il negozio Zara, probabilmente causato da un corto circuito nel magazzino interrato. Le prime chiamate ai soccorsi sono arrivate intorno alle 3, e i vigili del fuoco hanno iniziato la bonifica mentre i residenti degli appartamenti sovrastanti venivano evacuati per precauzione. Non si registrano feriti o intossicati, ma per un bilancio completo si attenderanno le prime ore del mattino. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura che, insieme ai soccorsi, hanno messo in sicurezza l’area transennata. Sebbene non si escluda nessuna ipotesi, sembra improbabile la matrice dolosa. Durante l’intervento è rimasta operativa un’ambulanza del Suem 118 in caso di emergenze. I danni agli appartamenti del condominio sono stati limitati al fumo, mentre il pronto intervento dei vigili ha evitato che le fiamme si propagassero al palazzo.

