VENETO – Incendio in condominio: cinque intossicati

Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 luglio, un incendio è divampato in un condominio in via Badile, nel quartiere Borgo Venezia di Verona. Le fiamme sono scaturite da un appartamento al primo piano dell’edificio e le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Una coltre intensa di fumo nero ha invaso anche gli altri appartamenti.

I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque mezzi tempestivamente e sono riusciti a domare le fiamme. Tuttavia, per garantire la sicurezza, è stata necessaria l’evacuazione della palazzina di cinque piani.

Una decina di persone sono state assistite dal personale del Suem 118. Nonostante l’incendio, non si segnalano feriti gravi anche se cinque condomini sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti a controlli medici per aver inspirato fumo.