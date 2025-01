Veneto – Incendio in case popolari: 9 intossicati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un incendio è divampato nel complesso delle case Agec, l’Azienda di edilizia popolare del Comune di Verona, situato nel quartiere di San Bernardino. L’episodio ha causato l’intossicazione di nove persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri, la Polizia locale e i sanitari del 118, che hanno gestito l’emergenza e prestato soccorso ai feriti. Cinque ambulanze hanno trasportato le persone intossicate negli ospedali di Borgo Trento, Borgo Roma e Negrar, tutti in codice giallo.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso, mentre le autorità stanno indagando per determinare le cause dell’incendio. Le fiamme sarebbero scaturite dalla zona cantine.