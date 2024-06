VENETO – Incendio in appartemento: donna salvata, 23 persone evacuate

LEGNAGO, INCENDIO APPARTAMENTO: DONNA SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO, CONDOMINIO EVACUATO

Una donna rifugiatasi nel balcone al quarto piano di un appartamento in fiamme è stata salvata dai vigili del fuoco. L’incendio è divampato poco prima delle 22:30, di martedì 4 giugno, al 4 piano di un condominio di 12 appartamenti di via Principe Umberto a Legnago.

Evacuato l’intero stabile di 12 appartamenti e 19 persone che si trovavano all’interno degli appartamenti al momento del rogo.

Le squadre arrivate dal locale distaccamento da Verona e dal distaccamento dei volontari di Bovolone con tre autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 17 operatori, sono entrati nello stabile, già parzialmente evacuato, entrando nell’appartamento in fiamme e portando in salvo la donna, mentre altri operatori spegnevano l’incendio.

I condomini evacuati sono stati assistiti sul posto dal personale del Suem. La donna e un’altra persona sono state portate in ospedale. Ricoverata solo la donna dell’appartamento dove è divampato il rogo.

Inagibile l’alloggio interessato dall’incendio, interdetto momentaneamente l’uso dell’appartamento sottostante per infiltrazioni d’acqua.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di messa in sicurezza del condominio da parte delle squadre sono terminate poco prima delle 4, con il rientro dei residenti negli appartamenti.