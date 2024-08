VENETO – Incendio in acciaieria: due operai ustionati

Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 16, circa, per spegnere l’incendio divampato in una struttura metallica in smantellamento nello stabilimento Acciaierie Venete, in zona industriale a Padova: due operai sono rimasti feriti. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco della centrale di Padova con un’autopompa e due autobotti che hanno spento le fiamme, che avevano interessato degli elementi della torre evaporativa.

I due operai rimasti ustionati sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale dal personale sanitario del 118.

In corso le operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza della struttura. Accertamenti in corso per stabilire le cause dell’incidente.

Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal.