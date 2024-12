Veneto – Incendio da tettoia si estende ad abitazione: un intossicato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Poco prima delle 4:00, di venerdì 27 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Cugnan a Ponte nelle Alpi (BL) per un incendio che ha coinvolto una tettoia, due auto e la facciata di un’abitazione: un residente portato in ospedale per aver respirato del fumo.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno notato le fiamme, si sono fermati e hanno dato l’allarme ai residenti, che stavano dormendo, oltre a chiamare i soccorsi.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Belluno e con i volontari dell’Alpago e di Longarone con due autopompe, due autobotti, l’autoscala e un totale di 17 operatori coordinati dal funzionario di guardia hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo ad evitare un rogo generalizzato. Bruciate due auto, una legnaia, il cappotto esterno dell’abitazione. Un infisso al piano terra è stato danneggiato dalle fiamme e il fumo è penetrato all’interno della casa, provocando ulteriori danni.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di completo spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate alle 9 circa.