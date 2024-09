Veneto – In tre anni non si presenta al lavoro: prof di Bari licenziato

Un professore 60enne di Bari è stato licenziato da una scuola nella Marca trevigiana. Da tre anni, infatti, era ufficialmente un insegnante di ruolo in una scuola superiore con tanto di contratto a tempo indeterminato. La notizia è riportata nell’edizione odierna del Gazzettino. In tutto questo periodo, il professore 60enne, originario della provincia di Bari, non si è mai presentato in classe. Tra aspettative, assenze ingiustificate e malattie certificate, spesso dall’inizio della settimana fino al sabato, l’insegnante non ha mai nemmeno iniziato il suo anno di prova. Ha accumulato oltre 540 giorni di assenza, superando i limiti consentiti. L’istituto scolastico ha ora avviato le procedure per il suo licenziamento, con la documentazione già pronta per essere inoltrata.