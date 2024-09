Veneto – In fiamme deposito agricolo

Dalle 11:15, di lunedì 23 settembre, i vigili del fuoco stanno operando per l’incendio di un fabbricato agricolo in Via Borgo Antiga a San Pietro di Felletto: nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Conegliano, Vittorio Veneto e Treviso con due autopompe, tre autobotti, l’autoscala e 14 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento della struttura. Bruciati un trattore, un furgone e un’auto, che si trovavano al riparo al piano terra della costruzione. Coinvolte dalle fiamme altro materiale messo a deposito nell’edificio.

Ancora in corso le operazioni di bonifica e il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per determinare le cause del rogo.