VENETO – Imprenditore muore travolto da una catasta di pannelli di legno

Un uomo di 74 anni di Negrar (Verona), Sergio Vinco, è morto dopo che è stato travolto da una catasta di pannelli in legno che stava spostando all’interno della sua azienda. E’ successo ieri alle 17.30 e su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri con i tecnici dello Spisal. L’uomo stava lavorando nel deposito della sua azienda, la Valpolicella Costruzioni, vicino alla sua abitazione. Stava spostando una gran quantità di legname quando, per cause in corso di accertamento, la catasta di pannelli sarebbe caduta, travolgendolo. Sul posto i sanitari del Suem 118, che ne hanno accertato il decesso