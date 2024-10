Veneto – Impiegato delle Poste intasca soldi dei pagamenti dei clienti: denunciato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

A.N., un impiegato 51enne di Poste Italiane, è stato scoperto per aver intascato contanti destinati al pagamento di bollette nei comuni di Fonte, Altivole, Loria e Casella d’Asolo. L’uomo dirottava i soldi sul proprio conto o li falsificava, e viene accusato anche di furto aggravato di 210 euro da una carta Poste Pay di un cliente. Le indagini, che riguardano undici episodi di peculato e falso ideologico avvenuti in 5 mesi dal marzo 2022, sono partite dopo che diversi cittadini hanno ricevuto avvisi di morosità da enti di luce, gas e telefonia. A.N. è stato smascherato grazie a indagini interne di Poste Italiane, che ha trasmesso la segnalazione alla Procura. Deve rispondere di peculato, falso ideologico e furto aggravato