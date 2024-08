VENETO – Il Soccorso Alpino recupera due donne ferite e un 31enne che perde l’orientamento

Attorno alle 12.20 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato al Rifugio Padon per una 68nne di Savignano sul Rubicone (PD) che aveva accusato un malore. La donna, che aveva problemi a respirare, è stata trasportata a Belluno. Falco 2 ha invece recuperato nella zona del Vandelli una persona che aveva manifestato una reazione allergica alla puntura di un’ape. Una squadra del Soccorso alpino della Val Biois è stata attivata verso le 12.30, per un infortunio lungo il sentiero che da Valfreda, passando per Forcella dei Marmoi, porta a Malga ai Lach. Scendendo assieme al marito, una 58enne di Padova era infatti inciampata, facendosi male alla caviglia. Raggiunta da una squadra, la donna è stata medicata e caricata sulla barella con la ruota, per essere poi trasportata fino alla malga, dopo averla assicurata a una corda per superare i tratti più ripidi. Trasferita sulla jeep, la donna è stata accompagnata alla sua macchina, con cui si è allontanata autonomamente. Si è concluso invece all’una di notte l’intervento del Soccorso alpino di Auronzo, allertato ieri sera attorno alle 19.40, a seguito della chiamata di una 31enne di Sant’Elpidio (FM), che scendendo da sola il sentiero numero 280 dal Rifugio Fanton, aveva perso l’orientamento nella zona della Val Baion. Individuata e raggiunta da una squadra, l’escursionista è stata assicurata, riportata sul sentiero e accompagnata a valle.