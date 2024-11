Veneto – Il bimbo di 5 mesi seviziato dal padre resta in terapia intensiva

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il bambino di 5 mesi, vittima di presunti maltrattamenti, rimane ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Padova. Secondo quanto emerso, il piccolo ha subito sevizie e traumi che si sospetta siano stati causati dal padre, un giovane di 22 anni, arrestato dalla polizia sabato scorso. Oltre a presentare ferite al cavo orale, che hanno compromesso la sua capacità di nutrirsi, il bambino riporta anche lesioni a organi interni, ritenute compatibili con percosse subite in ambito familiare.

La madre del piccolo, che ha dichiarato di non essere a conoscenza delle violenze del padre, continua a visitare ogni giorno il figlio. Il bimbo era stato ricoverato inizialmente nell’ospedale di Vicenza durante l’estate, poiché la famiglia risiede in quella provincia, ed è stato trasferito a Padova circa dieci giorni fa. La madre ha ripetuto ai medici: “Non ho fatto niente, io non gli ho fatto niente”, ma restano dubbi su come non abbia percepito la gravità delle condizioni del figlio.