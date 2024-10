Veneto – Il barista di Valdobbiadene originario di Agugliaro: “Regalo un chilo di castagne a chi raccoglie rifiuti nel mio bosco”

Chi consegnerà tre chili di rifiuti raccolti nel suo bosco riceverà in cambio un chilo di castagne: è l’iniziativa di Matteo Righetto, barista di Valdobbiadene (Treviso) e proprietario di un terreno alle pendici del monte Cesen, noto per la qualità delle castagne. Matteo è originario di Agugliaro (Vicenza) ed ha gestito un bar in piazza dei Signori a Vicenza fino a qualche anno fa. Ora collabora con l’Osteria con bottega ‘De Ricardo’ in centro a Valdobbiadene.

Abituato a raccogliere rifiuti durante le sue passeggiate nel bosco, come bottiglie, lattine e involucri di snack, Righetto, esperto di fauna selvatica e installatore di fototrappole, non vede il suo bosco come una fonte di guadagno dalla vendita delle castagne.

“Spesso indico ai visitatori dove trovare i frutti migliori”, racconta. “Quando me ne restano per qualche serata con gli amici, sono già felice. La mia è anche una provocazione per risvegliare il senso civico dei cittadini e sensibilizzare al rispetto dell’ambiente”.

Ciò che invece trova intollerabile è la maleducazione di chi abbandona piccoli rifiuti, che andrebbero smaltiti correttamente. La sua iniziativa non è passata inosservata.

È stato contattato dal sindaco e da diversi organi di stampa.