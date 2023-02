VENETO – Giovane straniero contromano in autostrada e provoca incidente

Un 27enne di origini ghanesi residente ad Oderzo ha percorso contromano un tratto dell’autostrada A27 nella serata di lunedì, provocando un incidente che poteva avere conseguenze tragiche. Del caso si sta occupando la polizia stradale di Villorba. L’incidente è avvenuto all’altezza della galleria Monte Baldo. Il giovane ha probabilmente imboccato in senso contrario l’autostrada da Vittorio Veneto o addirittura da Fedalto o Belluno, percorrendo così molti chilometri. Saranno le immagini di videosorveglianza a stabilirlo. Si è scontrato con un’auto che procedeva in direzione Belluno. Nell’incidente è rimasto ferito proprio il ghanese che è stato portato in ospedale con un codice di media gravità e poi dimesso