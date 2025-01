Veneto – Giovane scivola nel canale: salvato da extracomunitario che si getta in acqua e lo trascina fuori

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel pomeriggio di oggi, 17 gennaio, intorno alle 14:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in vicolo Basso Acquar a Verona per un soccorso persona. Un giovane, mentre passeggiava lungo l’argine del canale Camuzzoni, è improvvisamente caduto in acqua, per cause ancora da accertare.

La prima a dare l’allarme è stata una signora che stava transitando in auto sul ponte e ha udito le urla di soccorso. Un giovane extracomunitario, che lavorava nella zona, ha sentito le grida e si è subito precipitato sul luogo dell’incidente. Riuscito a raggiungere il ragazzo che stava annaspando nelle acque gelide, lo ha afferrato per un braccio, riuscendo a trattenerlo e impedendo che la corrente lo trascinasse via.

Nel frattempo, sono giunti sul posto i soccorritori con un’ambulanza e l’automedica, che hanno stabilizzato il giovane fino all’arrivo dei vigili del fuoco. Questi, partiti dalla sede centrale con quattro mezzi, tra cui un’autoscala, e otto operatori, hanno calato in acqua due soccorritori fluviali per il recupero del ragazzo.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 15:00, con il giovane trasferito all’ospedale di Borgo Trento per accertamenti.